Отдых в Египте в 2021: стоит ли ехать и какие цены

Отдохнуть летом за границей можно не только в солнечной Турции, но и на известных курортах в Египте, сообщает Обозреватель.

Большинство туристов останавливает то, что в этой стране очень жарко, а некоторые даже считают, что летом здесь вообще не сезон.

Однако на самом деле плюсов для отдыха в стране пирамид в летнее время намного больше, чем кажется. О том, стоит ли ехать летом в Египет и как выбрать тур в эту страну, рассказала турагент Кристина Бондарук. Кроме того, эксперт дала несколько профессиональных советов, как забронировать отель, а также поведала, какие сейчас цены на отдых в Египте. Также турагент призналась, какие условия будут в отелях во время пандемии коронавируса и что не будет работать.

Стоит ли ехать отдыхать в Египет летом?

По словам Кристины, Египет – страна круглогодичного туризма. Сюда можно ехать в любое время года, главное, правильно выбрать регион для отдыха. Лето – не исключение. Отдыхающие активно ездят в Египет, ведь там сухой климат, поэтому жара переносится легко. Также туристов привлекает стабильная погода и полное отсутствие дождей и непогоды, которые могут подстерегать на других курортах.

Египет привлекает туристов не только дешевыми турами, но и стабильной погодой и отсутствием дождей. Источник: Shutterstock

Как выбрать курорт для отдыха в Египте?

Как утверждает турагент, в Египте существуют направления, куда попасть через пакетный тур в разы дешевле при любых обстоятельствах и в любой период.

"Чтобы правильно выбрать курорт, который идеально подойдет под все ваши параметры отдыха, рекомендую общаться со специалистом – он знает всю специфику. Например, если едете на отдых с детьми, то стоит рассмотреть Хургаду, ведь там встречаются песчаные пляжи. Если же наоборот мечтаете о дайвинге, ярких кораллах и т.д., тогда вам точно на курорт в Шарм-эль-Шейх.

Если мечтаете о дайвинге, ярких кораллах и т.д., тогда вам на курорт в Шарм-эль-Шейх. Источник: Shutterstock

Стоит ли самому планировать путешествие в Египет или выгоднее купить тур?

Кристина призналась, что если покупать авиабилеты в Египет самостоятельно, то в большинстве случаев они стоят дороже, чем целый пакетный тур. Также в стоимость тура входит стандартное медицинское страхование.

"Однако если вы хотите приобрести дополнительное страхование, например: страхование от невыезда, страхование для активного отдыха и т.д., нужно будет доплатить" , – рассказала специалист.

А вот относительно тестов на COVID-19, то здесь все зависит непосредственно от туроператора, потому что у каждого разные условия. Кто-то предоставляет для своих туристов возможность сделать тест бесплатно, а кто-то делает значительную скидку на данную услугу в лабораториях партнерах.

Самостоятельный отдых в Египте выйдет намного дороже, чем пакетный тур. Источник: Shutterstock

Какая стоимость отдыха в Египте летом?

В туризме нет устоявшейся ценовой политики, ведь цены меняются каждый день и зависят от различных параметров тура. По словам Бондарук, сегодня цены на отдых могут стартовать от 9 тысяч грн за двоих, а завтра от 14 тысяч грн за двоих на неделю отдыха. Отели высокого класса обслуживания в среднем будут стоить от 30 тысяч грн и выше за двоих взрослых на неделю "все включено".

"Египет – не то направление, где бы я рекомендовала экономить на отдыхе, ведь это такой курорт, где основное время отдыха вы будете проводить в гостинице. Поэтому стоит рассматривать варианты с качественным питания, номерным фондом и ухоженной территорией, чтобы не испортить свои первые впечатления о Египте" , – заявила эксперт.

Цены на отдых в Египте могут стартовать от 9 тысяч грн за двоих на неделю. Источник: Shutterstock

Чем отличаются отели 3*, 4*, 5*?

Как утверждает турагент, она не рекомендует в Египте рассматривать для гостиничного отдыха варианты размещения, которые имеют категорию 3*, поскольку в таких отелях редко учитывают санитарно-гигиенические нормы.

Что касается гостиниц категории 4* и 5*, то стоит заметить, что не всегда есть смысл обращать на звездность отеля, ведь часто "четверки" по сервису могут быть лучше 5*. Пятизвездочные варианты размещения отличаются своей большой территорией с развитой инфраструктурой. В пределах отельного комплекса может быть несколько бассейнов, аквапарк, бары и прочее.

"Тогда, спросите вы, почему отелю не присвоят соответствующий статус? Ранее отели строились друг на друге, а со временем стандарты относительно площади территории той или иной категории повысились, поэтому отелям просто некуда расширяться и получить статус 5-звездочного" , – рассказала Кристина.

В отелях 3* редко учитывают санитарно-гигиенические нормы. Источник: Shutterstock

Какие правила въезда в Египет во время пандемии?

После долгого перерыва из-за пандемии свою работу возобновили только те отели, которые получили Hygiene Safe Certificate (этот сертификат подтверждает соблюдение отелем обновленных протоколов безопасности, разработанных и внедренных в связи с распространением нового коронавируса на базе требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Поэтому для гостей пребывание в таких отелях безопасно.

Въезд в Египет гражданам Украины разрешен.

Обновленные требования для пересечения границы Египта:

все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-тестом.

Сертификат результата теста ПЦР должен быть выдан сертифицированной в Украине лабораторией и содержать мокрую печать, подпись врача и QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории.

В случае каких-либо подозрений относительно достоверности предъявленного пассажиром теста ПЦР, туристу будет предложено пройти тест повторно, а необходимый сбор в размере 30$ будет взиматься непосредственно с пассажира.

Гражданам, прибывающих в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба, у которых нет при себе упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести анализ непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста составит 807 грн.

Для въезда в Египет нужен ПЦР-тест. Источник: Shutterstock

Будут ли ограничения в связи с карантином во время отдыха в Египте?

В Египте, как и в любых других странах, существует влияние на работу гостиничной отрасли. То есть из-за коронавируса в большинстве гостиниц нет активной анимационной программы, закрыты ночные клубы, дискотеки могут проводиться только на открытом воздухе, в некоторых вариантах размещения могут не работать спа и тд.