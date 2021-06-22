Киевские новостройки подорожают втрое

При сохранении нынешней динамики роста цен на стройматериалы средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке Киева ко второму полугодию 2022-го вырастет втрое от нынешнего уровня, сообщает UBR.

Такой прогноз дал исполнительный директор девелоперской компании Enso Рамиль Мехтиев.

Он уточнил, что рост цен на сырье должен продлиться до ноября-декабря 2021 года. Однако весьма вероятно, что динамика не замедлится и в новом году.

Уже сейчас из-за всех инфляционных издержек себестоимость строительства выросла приблизительно на 20%. Если ко всему этому добавить дефицит свободных стройплощадок, то цена квадратного метра должна достичь уровня, который был еще до 2008 года.