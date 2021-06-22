Что ожидается на валютном рынке во вторник

Во вторник сразу два фактора могут сдержать дальнейшее падение гривны против доллара, а при удачном стечении обстоятельств гривна даже может немного укрепиться.

Во-первых, сегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма. Инвесторам будут предложены сразу шесть выпусков ценных бумаг в гривне – на 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ сроком на 1 год в долларах. С учетом того, что нерезиденты последние недели проявляют повышенный интерес к нашим ценным бумагам, следует ожидать повышенных продаж валюты для предстоящей оплаты купленных на аукционе бумаг. Во-вторых, после вчерашнего выходного в Украине (в мире в этот день работали) накопилось предложение валюты, поступающей в Украину. Поэтому у гривны сегодня появляется шанс.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,23/27,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке доллар в столице на выходных сначала продавали по 27,22-27,23 гривен, затем, когда спрос снизился, появились предложения по 27,20 гривен. Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,20-27,22 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке﻿: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда.

Евро на рынке FOREX в понедельник вырос после трех дней сильного падения к доллару и достиг отметки 1,1921 доллара. Однако уже утром вторника евро возобновил снижение и опустился до 1,1895 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 32,47-32,49 гривны, попадались и более дешевые предложения. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Шанс увидеть дальнейшее снижение ценника на евро сохраняется.

Угроза новых санкций против России привела в понедельник к падению российского рубля к отметке 73,30 рублей за доллар. Утром вторника он торгуется в узком 73,00-73,20 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве на выходных продавали в основном по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Сегодня наличный рубль может подешеветь на 1-2 копейки, но существенного изменения его цены не предвидится.