Китай обвалил курс биткоина

В ночь с 21 на 22 июня биткоин, который еще недавно стоил дороже 40 тыс. долларов, просел до 31 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

Падение произошло после внедрения запрета на майнинг в Китае. В воскресенье в стране остановились крупнейшие криптовалютные фермы. А с началом понедельника местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами.

К 8:50 по киевскому времени курс биткоина немного подрос и торговался на уровне 32,6 тыс. долларов, по данным CoinDesk. Но если тенденция к падению возобновится, криптовалюта может достичь минимума за последний месяц.

Курс биткоина 22 июня

Падение цен 21 июня побудило институциональных инвесторов выйти из фьючерсов на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME). Кроме этого, на этом фоне крупные держатели биткоинов начали продавать свои активы, говорится в обзоре CoinDesk.

При этом эксперты портала отмечают, что рынок альтернативной криптовалюты пострадал сильнее по сравнению с биткоином. Например, XRP упал в цене на 15%. По словам OKEx Insights Хунайна Насири, это может способствовать переходу о других криптовалют к биткоину.