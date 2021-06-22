Продали земельный участок: когда прекращать платить налог

В случае отчуждения юридическим лицом на протяжении года земельного участка, который находился в его собственности, земельный налог платится за фактический период пребывания земельного участка в собственности такого лица, сообщает ЛигаБизнес.

То есть земельный налог платится до даты регистрации прекращения юридическим лицом вещного права на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в соответствии с Законом "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".﻿ Об этом указывают в Центральном межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

В соответствии с п. 286.1 ст. 286 Налогового кодекса основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Согласно п. 287.1 ст. 287 НК владельцы земли и землепользователи платят за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю платится за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Официальным признанием и подтверждением государством факта приобретения или прекращения соответствующего права является государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в соответствии с Законом "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" (ст. 126 Земельного кодекса).

В случае перехода права собственности на земельный участок от одного владельца - юридического или физического лица к другому в течение календарного года налог платится предыдущим владельцем за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось его право собственности на указанный земельный участок, а новым владельцем - начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности (абз. второй п. 286.5 ст. 286 НК).

Поскольку п. 286.5 ст. 286 НК устанавливает ежемесячную обязанность исполнения налоговых обязательств по плате за землю за пребывание участка в собственности и содержит уточнение, в соответствии с которым налоговые обязательства по плате за землю исполняются "новым владельцем, - начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности", то при установлении даты прекращения налоговых обязательств по плате за землю юридическое лицо должно руководствоваться нормами п. 287.1 ст. 287 НК в части внесения платы за землю за фактический период пребывания у него земельного участка в собственности в текущем году.

Таким образом, в случае отчуждения юридическим лицом на протяжении года земельного участка, который находился в ее собственности, земельный налог платится за фактический период пребывания земельного участка в собственности такого лица - до даты регистрации прекращения юридическим лицом вещного права на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в соответствии с Законом "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".