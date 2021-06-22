На Киевском водохранилище ищут двух пропавших

Во время купания на Киевском водохранилище пропали два человека, среди которых ребенок, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что 20 июня в 17 ч. 37 мин вблизи с. Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли два человека (предварительно они утонули, из них ребенок 2011 года рождения).

Еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.

По состоянию на 7:00 утра 22 июня судьба 2 человек остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются.