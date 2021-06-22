Черное море в Одессе превратилось в "зеленое": причины, последствия

После проливных дождей море в Одессе окрасилось в зеленый цвет. Причина – "цветение" токсичных цианобактерий, сообщает Вести.

Больше всего вода "цветет" в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных волнорезами от открытого моря, но полосы оливково-зеленой воды встречаются и в других местах.

Гидробиологи говорят, что явление вызвало массовое распространение цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, которая обычно формирует поверхностные агрегаты в пресных/солоноватых водоемах при наличии большой концентрации, но может вызывать "цветение" и в морских прибрежных зонах. Сильные дожди в последние дни смыли в море различный мусор, отходы и грязь из города, что пополнило "кормовую базу" цианобактерий.

В последний раз этот вид микроорганизмов стал причиной "цветения" моря в Одессе в 2015 году.

Существуют нетоксичные формы Aphanizomenon flos-aquae, но большинство все же являются токсичными – содержат гепато- и нейроэндотоксины, которые могут быть особенно опасны при купании для небольших животных вроде собак, а также детей.