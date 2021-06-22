На Харьковщине обнаружили нелегальное производство агрохимикатов

Служба безопасности в Харьковской области заблокировала масштабное изготовление контрафактной сельхозхимии, ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщает БизнесЦензор.

Так, на подпольных предприятиях обнаружено и изъято более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ.

Отмечается, что нелегальный бизнес организовали руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготовляли контрафактные средства для борьбы с вредителями и с болезнями растений. Все это – под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.

Для производства дельцы использовали химические соединения, которые по мировым стандартам принадлежат к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты продавались фермерам по всей территории Украины.

В ходе начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков, во время которых обнаружили оборудование для производства фальсифицированных средств, готовую продукцию, ядовитое вещество, пресс-формы с логотипами иностранных фирм, этикетки, голографические изображения и упаковки.

Общая стоимость изъятого ориентировочно составляет около 5 млн грн.

По выводам экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный вред сельскому хозяйству.

Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или сильнодействующих лекарств.