Фальшивые и бракованные монеты продают за тысячи гривен

В Украине фальшивые и бракованные монеты продают по цене в десятки раз выше номинала. К примеру, за фальшивые 50 копеек можно получить до двух тысяч гривен. На одном из последних аукционов такую монету продали за 1200 грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных аукциона Violity.com. Также спросом у нумизматов пользуются копейки с браком при чеканке (наклон, смещение и т.д).

50 копеек по цене нескольких тысяч гривен

Монету номиналом в 50 копеек 2007 года выпуска продали за 2 тыс. грн. Этот год выпуска не считается ценным для нумизматов, но из-за брака стоимость монеты увеличилась в 40 раз. "Особенность" монеты в смещении заготовки, в результате чего "копейка" получилась испорченной. Всего нумизматы сделали 18 ставок, в результате которых "копейку" продали за 2002 грн.

Источник: violity.com

Фальшивые монеты стоят в разы дороже реальных

Несколько недель назад на аукционе продали фальшивую монету номиналом в 50 копеек за 1200 грн. Дело в том, что из-за дороговизны в производстве и низкого номинала копейки в Украине подделывать невыгодно. Поэтому фальшивки стоят в десятки раз дороже, чем настоящие копейки.

Фальшивая монета. Источник: violity.com

Фальшивая монета. Источник: violity.com

Фальшивка имеет нечеткую надпись, отличается сплавом. Стоит отметить, что среди ненастоящих монет львиная доля – номиналом в 50 копеек. Сейчас они практически не подделываются, поэтому такая находка ценится среди нумизматов.