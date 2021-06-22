5 самых распространенных мифов о налоговой амнистии

Принудительное декларирование доходов, издевательства над работниками и криминальные осуществления после обнародования необложенных налогом когда-то состояний - все это лишь мифы, что создали оппоненты вокруг налоговой амнистии, сообщает ЛигаБизнес.

Миф № 1. Принудительное декларирование

Декларирование необлагаемых налогом состояний является абсолютно добровольным. Никто не в праве заставить вас выводить "в белую" свои деньги. Это личный выбор каждого человека. Но преимуществ в декларировании достаточно. Например, ставка налогообложения для активов в Украине будет составлять только 5%. Плюс к этому - платя ее, вы точно избежите уголовной ответственности в будущем.

Миф № 2. Декларирование направлено на украинских работников

Декларирование направлено на широкий круг лиц, которые уклонялись от налогообложения до 1 января 2021 года. Работникам будет полезным легализовать деньги и активы, но, опять же, - они могут декларировать доходы, а могут этого не делать.

Миф № 3. Декларация - доказательство в уголовных делах

Декларация не может быть доказательством в уголовных делах. В том числе отсутствует ответственность для людей, которые получали средства в конверте, поскольку не указывается источник их происхождения. К тому же сведения, которые содержит добровольная декларация, не будут разглашены, они являются конфиденциальными. Также декларация не будет доступной в интернете, лицо подает ее только в ГНС.

Важно отметить, что тем людям, которые не воспользуются этой возможностью, ничего не угрожает. Но есть одно "но": с каждым годом будет все сложнее заводить наличность в банки или просто иметь значительную и непонятную для государства собственность.

Миф № 4. Декларацию нужно будет подавать ежегодно

Нулевая декларация - единоразовая "акция": с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. Вы делаете это только раз, а потом всю жизнь спокойно спите и с чистой совестью используете свои средства для дальнейшего развития.

Миф 5. Чиновники будут легализовать средства, которые получили взятками

Именно для того, чтобы чиновники не смогли легализовать средства, полученные взятками, исключили из списка тех, кто может подавать нулевую декларацию.