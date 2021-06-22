Комитет избирателей назвал "парламентских гениев" из "Слуги народа"

Комитет избирателей Украины проанализировал законодательные наработки народных депутатов монобольшинства. По оценке экспертов Комитета, часть депутатов "Слуги народа" фактически работают в формате "парламентских гениев", ссылаясь на ﻿страницу КИУ в Facebook, сообщает Деловая столица.

Речь идет о депутатах, регистрирующих десятки разноплановых законопроектов, которые при этом не имеют никакого отношения ни к их образованию, ни к предыдущей профессиональной деятельности. Народные депутаты предлагают законопроекты, которые не соответствуют направлению их работы в ВР и не согласуются со сферой деятельности парламентских комитетов, членами которых они являются.

"Представление народными депутатами законопроектов на произвольную тематику приводит к росту числа законодательного спама в Верховной Раде и противоречит принципам работы, которым должен отвечать парламент. По мнению КИУ, народным депутатам стоит сосредоточиться на конкретных направлениях работы, соответствующих их пребыванию в том или ином парламентском комитете, а не регистрировать сомнительные по качеству инициативы в совершенно разных общественно-политических сферах", — отметили в КИУ.

Среди примеров "гениальной" деятельности "слуг народа" такие:

1. Николай Тищенко (в прошлом ресторатор) зарегистрировал ряд законопроектов по судебной и правоохранительной реформам. Предложил изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей", изменения в Конституцию Украины относительно назначения на должность директора НАБУ, а также ряд изменений в Земельный кодекс Украины.

2. Сергей Штепа (ранее свадебный фотограф) инициировал изменения в Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" (относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы). Также нардеп предложил изменения по усилению защиты лесов и предотвращения пожаров, а также выступил с предложением об упорядочении акцизного налога.

3. Жан Беленюк (украинский борец) предложил изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога. Инициировал изменения в Закон "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" и Кодекса Украины об административных правонарушениях.

4. Евгений Брагарь, который является членом Комитета по вопросам свободы слова, зарегистрировал изменения в Налоговый кодекс Украины относительно оценки объектов недвижимости, предложил усовершенствовать прохождение гражданами Украины военной службы и инициировал изменения в Закон "О противоминной деятельности в Украине".

5. Юрий Корявченков (актер "95 квартала") стал автором изменений в закон "О столице Украины — городе-герое Киеве", а также закона о местном референдуме. Предложил усовершенствовать самоуправление медицинских профессий в Украине и улучшить качество пищевых продуктов.

6. Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") стал соавтором проекта закона по оптимизации работы Верховной Рады, урегулирования задолженности за потребленные энергоносители и по сохранению лесов.

7. Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал 95") инициировал законопроекты о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики", законопроект по оснащению пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Украины.

8. Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") предложила изменения по определению системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог, а также изменения в законодательство о деятельности Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

9. Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") зарегистрировала изменения в Закон "О местном самоуправлении в Украине", относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров, а также по ответственного обращения с домашними и дикими животными.

10. Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") подал законопроект о государственном регулировании космической деятельности, зарегистрировал изменения в Закон «Об автомобильном транспорте» (относительно запрета акустического насилия), изменения в закон «О жилищно-коммунальных услугах» (относительно предотвращения возникновения и распространение COVID-19), а также законопроект о создании военно-гражданских администраций.