Комитет избирателей назвал "парламентских гениев" из "Слуги народа"

Комитет избирателей назвал "парламентских гениев" из "Слуги народа"

Комитет избирателей Украины проанализировал законодательные наработки народных депутатов монобольшинства. По оценке экспертов Комитета, часть депутатов "Слуги народа" фактически работают в формате "парламентских гениев", ссылаясь на ﻿страницу КИУ в Facebook, сообщает Деловая столица.

Речь идет о депутатах, регистрирующих десятки разноплановых законопроектов, которые при этом не имеют никакого отношения ни к их образованию, ни к предыдущей профессиональной деятельности. Народные депутаты предлагают законопроекты, которые не соответствуют направлению их работы в ВР и не согласуются со сферой деятельности парламентских комитетов, членами которых они являются.

"Представление народными депутатами законопроектов на произвольную тематику приводит к росту числа законодательного спама в Верховной Раде и противоречит принципам работы, которым должен отвечать парламент. По мнению КИУ, народным депутатам стоит сосредоточиться на конкретных направлениях работы, соответствующих их пребыванию в том или ином парламентском комитете, а не регистрировать сомнительные по качеству инициативы в совершенно разных общественно-политических сферах", — отметили в КИУ.

Среди примеров "гениальной" деятельности "слуг народа" такие:

1. Николай Тищенко (в прошлом ресторатор) зарегистрировал ряд законопроектов по судебной и правоохранительной реформам. Предложил изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей", изменения в Конституцию Украины относительно назначения на должность директора НАБУ, а также ряд изменений в Земельный кодекс Украины.

2. Сергей Штепа (ранее свадебный фотограф) инициировал изменения в Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" (относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы). Также нардеп предложил изменения по усилению защиты лесов и предотвращения пожаров, а также выступил с предложением об упорядочении акцизного налога.

3. Жан Беленюк (украинский борец) предложил изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога. Инициировал изменения в Закон "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" и Кодекса Украины об административных правонарушениях.

4. Евгений Брагарь, который является членом Комитета по вопросам свободы слова, зарегистрировал изменения в Налоговый кодекс Украины относительно оценки объектов недвижимости, предложил усовершенствовать прохождение гражданами Украины военной службы и инициировал изменения в Закон "О противоминной деятельности в Украине".

5. Юрий Корявченков (актер "95 квартала") стал автором изменений в закон "О столице Украины — городе-герое Киеве", а также закона о местном референдуме. Предложил усовершенствовать самоуправление медицинских профессий в Украине и улучшить качество пищевых продуктов.

6. Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") стал соавтором проекта закона по оптимизации работы Верховной Рады, урегулирования задолженности за потребленные энергоносители и по сохранению лесов.

7. Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал 95") инициировал законопроекты о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики", законопроект по оснащению пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Украины.

8. Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") предложила изменения по определению системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог, а также изменения в законодательство о деятельности Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

9. Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") зарегистрировала изменения в Закон "О местном самоуправлении в Украине", относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров, а также по ответственного обращения с домашними и дикими животными.

10. Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") подал законопроект о государственном регулировании космической деятельности, зарегистрировал изменения в Закон «Об автомобильном транспорте» (относительно запрета акустического насилия), изменения в закон «О жилищно-коммунальных услугах» (относительно предотвращения возникновения и распространение COVID-19), а также законопроект о создании военно-гражданских администраций.

"Болезнь парламентских гениев особенно распространена среди народных депутатов, которые работают в Верховной Раде впервые. Довольно часто молодые политики несерьезно относятся к законодательной работе, ставя свою подпись под непонятными для них инициативами. Народные депутаты должны работать, ориентируясь на профильный комитет, в который входят, а не регистрировать десятки сомнительных по качеству документов на произвольную тематику. В результате выглядит парадоксально, когда депутат из Комитета образования регистрирует законопроекты о военной сферы, а член Комитета свободы слова предлагает механизмы снижения тарифов. Однако, кроме непрофессионализма, эта история может свидетельствовать и об определенных лоббистских интересах, которые могут стоять за регистрацией тех или иных инициатив", — прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

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