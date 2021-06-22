Порошенко получил более 600 тыс. грн от Международного инвестбанка

Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко получил 603,1 тыс. гривен процентов от Международного инвестиционного банка, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко, опубликованном в Реестре деклараций.

Отмечается, что доход был получен 1 июня.

Как сообщалось 1 апреля Порошенко получил почти 611 тыс. грн процентов от Международного инвестиционного банка.

За прошлый год Порошенко получил 504 540 гривен заработной платы народный депутат. Также он задекларировал 7 016 338 гривен процентов и 199 975 230 гривен и 14 227 550 гривен дивидендов. Почти 300 тысяч гривен Порошенко заработал от отчуждения движимого имущества.

Политик хранит наличными более 51 млн долларов и 423 млн гривен.