Стали известны вероятные причины взрыва в многоэтажке под Киевом

Глава ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Василий Слободяник заявил, что причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в с. Белгородка Киевской области, который привел к пожару и гибели человека, будут установлены следствием, сообщает Интерфакс-Украина.

"Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока что следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена причина взрыва", - рассказал он журналистам.

Он отметил, что специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

"Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование", - добавил он.

Решение о компенсациях должно быть принято комиссией во вторник, 22 июня. Конкретные суммы пока не назывались.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Один человек погиб. Два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека и потребовал установить причины взрыва. Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов