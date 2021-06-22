В "Слуге народа" заявили, что вакцина Pfizer не в дефиците

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире телеканала НАШ заявил, что вакцинироваться препаратом Pfizer может любой желающий, сообщает Деловая столица.

Темой разговора стало то, что в Раде нардепов начали прививать препаратом Pfizer. Вакцинация депутатов этим препаратом вызвала негодование в соцсетях. Украинцы пишут, что не могут вакцинироваться Pfizer, в больницах им говорят, что вакцины этой компании нет.

"Месяц назад было предложено всем депутатам, кто хочет вакцинироваться, оставить заявку, и получить вакцинацию, когда будет возможность. Тогда согласилось около 120 депутатов. Я получил первую прививку где-то неделю назад. Получил в обычной поликлинике Киева по звонку своего семейного врача. Я с ней консультировался еще 2-3 месяца назад, она попросила подождать. Я подъехал, там было несколько человек", — рассказал "слуга".

По словам нардепа, в Киеве нет проблем вакцинироваться Pfizer.