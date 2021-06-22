США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов

Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic, сообщает ForkLog.

Две трети от этой суммы в бюджет принесла Комиссия по ценным бумагам и биржам ($1,68 млрд). Оставшаяся часть пришлась на Комиссию по срочной и биржевой торговле ($624 млн), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США ($183 млн) и Управление по контролю за иностранными активами ($0,6 млн).

Elliptic’s analysis of US regulatory enforcement actions since the birth of Bitcoin in 2009 shows that $2.5 billion in penalties have been imposed against firms and individuals dealing in crypto ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI — elliptic (@elliptic) June 21, 2021

55% взысканий связаны с незарегистрированной продажей ценных бумаг ($1,38 млрд) и мошенничеством ($928 млн). Штрафы за нарушение антиотмывочного законодательства составили $183 млн.

Первые санкции в отношении участников индустрии США датируются 2014 годом. Тогда фирму Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust обязали выплатить $40 млн за организацию Понци-схемы с оцененным ущербом в 700 000 BTC.

Динамика совокупного объема взысканий участников индустрии различными ведомствами США по годам. Данные: Elliptic.

Наибольший вклад в общий показатель внесло урегулирование претензий SEC к мессенджеру Telegram касательно токенсейла TON. По условиям мирового соглашения с Комиссией, компания Павла Дурова обязалась выплатить ведомству штраф $18,5 млн, а также вернуть инвесторам $1,22 млрд.

В топ-5 максимальных взысканий, помимо Telegram, фигурирует также $122 млн штраф FinCEN в отношении ныне не существующей криптобиржи ВТС-е и ее предполагаемого руководителя Александра Винника.

Данные: Elliptic.

В Elliptic подчеркнули, что их анализ опровергает сравнение индустрии криптовалют с «Диким Западом». Регуляторы успешно воспользовались существующими законами, для приостановки незаконной деятельности и привлечения ее инициаторов к ответственности, добавили они.

Аналитики заключили, что подобные результаты правоприменительной практики говорят о растущих легитимизации и признании цифровых активов.

В интервью Bloomberg, сооснователь Elliptic Том Робинсон заявил, что штрафы не замедлили, а помогли росту индустрии.

«Потребители и бизнес убедились в прозрачности регулирования», — пояснил он.

Робинсон ожидает усиления надзора за зарубежными криптобиржами.