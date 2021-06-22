США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов
Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic, сообщает ForkLog.
Две трети от этой суммы в бюджет принесла Комиссия по ценным бумагам и биржам ($1,68 млрд). Оставшаяся часть пришлась на Комиссию по срочной и биржевой торговле ($624 млн), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США ($183 млн) и Управление по контролю за иностранными активами ($0,6 млн).
55% взысканий связаны с незарегистрированной продажей ценных бумаг ($1,38 млрд) и мошенничеством ($928 млн). Штрафы за нарушение антиотмывочного законодательства составили $183 млн.
Первые санкции в отношении участников индустрии США датируются 2014 годом. Тогда фирму Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust обязали выплатить $40 млн за организацию Понци-схемы с оцененным ущербом в 700 000 BTC.
Наибольший вклад в общий показатель внесло урегулирование претензий SEC к мессенджеру Telegram касательно токенсейла TON. По условиям мирового соглашения с Комиссией, компания Павла Дурова обязалась выплатить ведомству штраф $18,5 млн, а также вернуть инвесторам $1,22 млрд.
В топ-5 максимальных взысканий, помимо Telegram, фигурирует также $122 млн штраф FinCEN в отношении ныне не существующей криптобиржи ВТС-е и ее предполагаемого руководителя Александра Винника.
В Elliptic подчеркнули, что их анализ опровергает сравнение индустрии криптовалют с «Диким Западом». Регуляторы успешно воспользовались существующими законами, для приостановки незаконной деятельности и привлечения ее инициаторов к ответственности, добавили они.
Аналитики заключили, что подобные результаты правоприменительной практики говорят о растущих легитимизации и признании цифровых активов.
В интервью Bloomberg, сооснователь Elliptic Том Робинсон заявил, что штрафы не замедлили, а помогли росту индустрии.
«Потребители и бизнес убедились в прозрачности регулирования», — пояснил он.
Робинсон ожидает усиления надзора за зарубежными криптобиржами.
«Выкупы киберпреступников обналичиваются на этих биржах. Решение этой проблемы будет иметь ключевое значение для сокращения числа атак вымогателей», — подчеркнул сооснователь Elliptic.