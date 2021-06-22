Собаки, которые никогда не линяют: топ-5 пород

Во время линьки шерсть собаки остается буквально повсюду: на одежде, мебели и полу. Однако стало известно, владельцы каких пород застрахованы от этой проблемы, сообщает Профиль.

Йоркширский терьер

Представители этой породы веселые и игривые, они прекрасно ладят с детьми и подходят для содержания в большой семье. У собаки нет подшерстка, который мог бы причинять массу беспокойства при линьке.

Скотч-терьер

В России эта порода обрела популярность благодаря народному артисту СССР Михаилу Румянцеву – клоуну Карандашу. Сценическим партнером знаменитого комика был скотч-терьер Клякса. Шерсть у этой собаки жесткая, а подшерсток густой и плотный.

Ши-тцу

Родиной этих собак, которых часто сравнивают со львятами, является Китай. Собака сопровождала императора Китая везде, как сейчас представители этой породы всегда сопровождают хозяина. Эта порода не линяет, не пахнет и не вызывает аллергии.

Мальтийская болонка

Эта комнатная собака, говорят специалисты, идеально подходит для пожилых людей, ведущих размеренный образ жизни. Представителя породы легко узнать по длинной, роскошной шерсти.

Командор

Этого пса отличает необычная внешность. Шерсти у такого питомца очень много, она напоминает крупно нарубленную лапшу. Войлочный костюм командора никогда не расчесывают, при необходимости шерсть достаточно распутать руками.