В Украине худший урожай черешни за 10 лет

В Украине из-за зимних морозов и весенних заморозков урожай черешни хороший далеко не везде. За последние десять лет это самый большой дефицит. Такая же ситуация и с другими плодовыми культурами – грушами, сливами и др, сообщает Seeds.

Об этом заявил председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкасской области Александр Маценко.

"В целом по Украине черешни будет мало. В южных регионах ее практически нет. За десять лет такого дефицита не было. Поэтому цена на черешню выше, чем в прошлом году" , – говорит эксперт.

По словам эксперта, предложение груш не может удовлетворить спрос не только в Украине, но и во всей Европе. Одна из ключевых причин – вредители, например медяница, из-за которой приходится выкорчевывать деревья.

Заморозки повредили урожай абрикосов, слив и вишен. Климат будет меняться и дальше. Весенние морозы, а также большое количество осадков будет наносить вред садам. Придется чаще обрабатывать деревья, что повлияет на качество продукции.