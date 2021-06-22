Интернет Илона Маска набрал рекордную скорость

Скорость спутникового интернета Starlink достигла рекордной отметки, превысив показатель в 600 мегабит в секунду. Об этом сообщает издание Wccftech, сообщает Лента.ру.

Рекордный показатель — 649 мегабит в секунду — зафиксировал в своем Twitter блогер из Германии под ником awlnx. По его словам, сеть интернета Starlink набрала рекордную скорость 15 июня в 20:45 по местному времени. Это более чем на 100 мегабит в секунду превышает рекордную скорость Илона Маска, достигнутую в США.

Однако из-за высокой скорости увеличилось время задержки — примерно до 56 миллисекунд. Этого недостаточно для эффективной передачи данных во время видеоконференций и онлайн-игр. Также пользовател из Германии рассказал, что при достижении рекордной скорости его терминал для приема сигнала, находящийся на улице, нагрелся до 56 градусов. При этом в данный момент температура воздуха составляла 35 градусов.

Предыдущий рекорд скорости Starlink был также зафиксирован в Германии. Местный пользователь получил скорость скачивания данных на уровне 560 мегабит в секунду, задержка составила 13 миллисекунд.