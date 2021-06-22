Топ-5 самых лучших и мощных хэтчбеков с пробегом

Хэтчбеки благодаря своим небольшим размерам очень хорошо чувствуют себя в городе, потому что они могут легко маневрировать. Также благодаря большой пятой двери в них удобно грузить большие предметы, сообщает Обозреватель.

Это сделало автомобили этого типа кузова очень популярными. Соответственно на вторичном рынке очень много их предложений. Поэтому если вы планируете приобрести такую машину, AutoOboz собрал список из 5 лучших подержанных хэтчбеков, который вам поможет.

5. Mazda 3 MPS

Mazda 3 MPS стоит от 7000 долларов. Источник: Википедия

Заниженный хэтчбек Mazda продавался всего в течение шести лет с 2007 по 2013 год. Его перестали производить из-за низких продаж. Однако на вторичном рынке этот автомобиль до сих пор есть. В Украине цены на него начинаются от более 7000 долларов.

Это выгодное предложение для любого покупателя с ограниченным бюджетом, но желательно выбрать автомобиль с пробегом менее 160 000 км, если есть такая возможность. Так можно будет потратить меньше на техническое обслуживание, но это увеличит цену машины в два раза. Автомобиль имеет двигатель MZR 2.3 DISI Turbo объемом 2.3 литра, мощностью 260 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

4. Hyundai Veloster N

Hyundai Veloster N имеет с одной стороны две двери, а с другой – одну. Источник: Motor1

Hyundai Veloster N – это очень необычный автомобиль. Он имеет асимметричные двери – с одной стороны у него есть две двери, а с другой установлена только одна. Даже по меркам хэтчбека он достаточно мал, поэтому будет еще более удобен в городе.

Модель оснащена 2.0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем, который доступен в версиях на 250 и 275 лошадиных сил. Модель 2020 года получила больше крутящего момента в 378 Нм и более быстрое ускорение до 96 км/ч за 5,6 секунды.

3. Volvo C30 Polestar

Volvo создали всего 250 экземпляров C30 Polestar. Источник: Evo

Volvo C30 Polestar подойдет для тех, кто ищет что-то уникальное и быстрое. Однако в случае, если они смогут найти такой на рынке. Это специальная ограниченная версия, которая очень редка. Автомобиль оснащен двигателем на 250 л.с.

Модель создали всего в 250 экземплярах, поэтому скоро она станет коллекционной. Впервые она была представлена в США в 2012 году. Новая такая стоила от 32 445 долларов. Из-за редкости машины сегодня за нее придется заплатить почти столько же.

2. Ford Fiesta ST

Ford Fiesta ST – очень веселый хэтчбек. Источник: Motor1

Ford Fiesta ST хоть и не очень быстрый автомобиль, но ездить в нем все равно весело. Модель оснащена передним приводом, 1,6-литровым двигателем EcoBoost, который выдает 182 л.с., и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В Украине машина стоит примерно от 10 000 долларов и доходит до 13 700 долларов. Как и с большинством представленных здесь авто, самый дешевый вариант лучше не покупать.

1. Renault Clio Williams

Renault Clio Williams считается одним из лучших хэтчбеков. Источник: Evo

Одно из преимуществ рынка бывших в употреблении авто в том, что на нем можно выбрать любой автомобиль из любой эпохи. Поэтому можно себе позволить Renault Clio Williams, хоть он тоже достаточно редкий.

Эта модель считается одним из лучших горячих хэтчбеков в истории. Цены на него растут, поэтому это и дорогая машина. В Европе ее можно приобрести за 30-35 000 долларов. Модель оснащена двигателем на 150 л.с.