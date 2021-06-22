Межбанк: кто активно скупает доллары

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился рост котировок безналичного доллара.

Во время обеденного перерыва ценник на покупку поднялся до 27,38 гривен, на продажу – до 27,41 гривен. Спрос существенно превышал имеющееся предложение валюты, и Национальный банк был вынужден выйти с интервенцией на продажу валюты по курсу 27,41 гривен. Появление регулятора отрезвило спекулянтов: продавцы начали выставлять заявки, и котировки вернулись ниже уровня 27,40 гривен.

По информации, полученной порталом «Курс Украины», сегодняшний скачок безналичного доллара спровоцировал «Укрэксимбанк», вышедший с крупной покупкой валюты для оплаты очередной партии вакцины от COVID-19, поставляемой в Украину. Увидев его, спекулянты подключились к покупкам, что и привело к росту.

Вслед за безналичным резко пошел вверх и наличный доллар. Еще утром в столице наличного «американца» можно было купить по 27,22-27,23 гривен, попадались даже предложения по 27,20 гривен. Уже к концу обеденного перерыва ценник поднялся на 10 копеек, до 27,32-27,33 гривен. По свидетельству операторов валютного рынка, особого спроса на наличном рынке нет, а ценники они меняют, реагируя на изменение ситуации на межбанке.

Евро на FOREX после вчерашнего роста до 1,1921 доллара сегодня возобновил падение и к обеду опустился до отметки 1,1880 доллара. Наличный евро попал под действие двух разнонаправленных факторов: с одной стороны, снижение на FOREX давит евро вниз, с другой, рост ценника на наличный доллар частично сглаживает это. Сегодня рост наличного доллара был существенным, поэтому наличный евро подорожал с утренних 32,47-32,49 до 32,55-32,57 гривен.

Российский рубль сегодня подешевел с 72,80 до 73,20-73,25 гривен. Снижение рубля и гривны уже вторую неделю подряд происходит практически синхронно, поэтому цена наличного рубля не изменилась: как и на предыдущей неделе, его продают по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Небольшие суммы можно купить по 3,71 гривны за 10 рублей.