Не аномально, но очень жарко: прогноз погоды на среду

В Украину идет невероятно жаркая погода с температурой до 35 градусов по Цельсию. В большей части страны будет безоблачно, хотя в отдельных регионах может пролиться незначительный дождь.

В среду, 23 июня, практически во всех областях в течение дня воздух прогреется до 31-35°C, а ночью стоит ждать от 19 до 22. Самыми знойными окажутся северные и восточные регионы, в остальных – на 1-2 градуса прохладнее. В Одесской и Николаевской областях столбики термометров не должны будут перевалить за отметку в +30, вместо этого в светлое время они покажут 26-28 выше нуля, а в темное – около 19-21.

Дожди обещают быть незначительными и эпизодическими: они затронут юг Украины, в том числе Крым, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и, возможно, соседние с ними области. В других регионах осадков не предвещается. Ветер северо-восточный, ночью – 3-8 м/с, днем – 5-10 м/с.

По всей стране будет установлен “зеленый” уровень метеорологической опасности.

В западных, северных, Харьковской, Луганской, Полтавской и Винницкой областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве﻿ облачно с прояснениями. Днем прогнозируют 31-33 по Цельсию, а ночью – около 19-22. Воздух сухой, скорость ветра – 1-2 м/с.