В Минске признали экстремистским фильм о Лукашенко

Фильм "Лукашенко. Золотое дно", снятый проектом NEXTA и рассказывающий о тайных богатствах самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, попал в список экстремистских материалов, сообщает Украинская правда.

Соответствующее решение принял 10 июня суд Центрального района Минска.

В марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм о богатствах Лукашенко под названием "Лукашенко. Золотое дно". В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

В мае NEXTA обнародовала вторую часть расследования об Александре Лукашенко - "Золотое дно 2: в тени диктатора". В новом фильме речь идет о контрабанде товаров через Беларусь и роли в схемах сына Лукашенко Виктора.