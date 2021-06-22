В МИД проверяют информацию об инциденте с "Крымом" на Евро-2020

В Бухаресте украинских болельщиков не пускали на матч сборной с командой Австрии из-за украинского флага с картой Крыма, сообщает Деловая столица.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, Министерство иностранных дел выясняет обстоятельства этой ситуации.

"Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом "Крым — это Украина" перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации" , — отметил Николенко.

22 июня во Facebook появилась информация, что полиция Румынии не допустила на матч Украина — Австрия в рамках Евро-2020 двух украинских болельщиков из-за флага Украины с изображенными на нем пределами Крыма и надписью "Crimea is Ukraine".

По словам киевлянина Дмитрия, ситуация произошла с его друзьями. Они приехали на игру Украина — Австрия в Бухарест. Полицейские не пускали их на стадион с баннером, где было написано, что Крым — это Украина.

"При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой у нас было два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика" , — говорится в заметке.

В ответ украинские болельщики стали утверждать, что это — не политика, а просто факт. Однако румынская сторона настояла на сдаче флага в камеру хранения.

"Сказали, что Крым — спорная территория между Россией и Украиной, и отказались взглянуть на карту в Google Maps" , — пожаловались украинцы.

Болельщики считают, что виновата УЕФА, и ситуация связана с тем, что российский "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата.