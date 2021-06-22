Меркель пригласила Зеленского в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора во вторник обменялись приглашениями к взаимным визитам, сообщает, сообщает Интерфакс-Украина.

"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны", - указывается в сообщении пресс-службы Зеленского.

Меркель в свою очередь пригласила Зеленского совершить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Стороны также отметили особенности даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.