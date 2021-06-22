Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник рост безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжился.

Несмотря на то, что сегодня на рынок заходила валютная выручка сразу за два дня, предложение валюты было заметно меньше, чем в предыдущие дни. Надежда, что нерезиденты начнут продажи в рамках подготовки к очередному аукциону Министерства финансов по размещению ОВГЗ, не оправдались: иностранцы действительно присутствовали на рынке, но больше покупали валюту, чем продавали. В создавшейся ситуации последней «каплей», нарушившей равновесие, стало появление «Укрэксимбанка». Ему предстояло купить валюту для оплаты поставок вакцины от COVID-19. Как только информация об этом появилась на рынке, спекулянты тут же начали игру на повышение в надежде быстро заработать. На быстрый рост ценников отреагировал Национальный банк: он вышел с интервенцией на продажу по цене 27,41 гривен и немного успокоил разгоравшийся ажиотаж.

Закрыли торги вторника на 4 копейки на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,15/27,35 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись необычно широко: спрэд вначале составил 20 копеек. Сегодня нежелание уступать привело к долгому старту: первые сделки на 1,5 млн по цене 27,20 гривен прошли только в 09:59. Часть продавцов, нуждающихся в гривне, согласилась опустить цену своих заявок до 27,25 гривен, но их было немного. Незадолго до 12 часов дня на рынок вышел «Укрэксимбанк» с крупной покупкой. Котировки сразу совершили прыжок сначала до 27,30, а затем до 27,40 гривен. Причем нежелание продавцов уступать могло привести к еще большему росту. И тут на рынке появился Нацбанк с интервенцией на продажу. Его появление оказалось неожиданным для рынка: регулятор появился тогда, когда большая часть нужной суммы уже была куплена «госбанком». Продавцы восприняли его выход как сигнал «Надо продавать!» и выставили объемы ниже 27,40. Впрочем, сильного падения не произошло, т.к. спрос еще был. Закрыли торги невдалеке от дневных максимумов. Поговаривают, что Нацбанку сегодня даже не пришлось продавать, так что интервенция вышла сугубо «вербальной».

Котировки закрытия – 27,31/27,36 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился в 1,5 раза по сравнению с пятницей и составил 109,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2597 гривен.

Официальный курс доллара на 23 июня установлен на отметке 27,3050 гривен за доллар, рост на 11,15 копеек.

Официальный курс евро на 23 июня установлен на отметке 32,4670 гривны за евро, рост на 17,88 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1926. Сегодня в первой половине дня евро ушел вниз после вчерашнего роста, и опустился до отметки 1,1879 доллара, однако вечером, накануне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, доллар начал падать, и евро опять пошел вверх, поднявшись до 1,1928 доллара.

Российский рубль в первой половине дня опустился до 73,35 рублей за доллар, но к вечеру, отреагировал на ослабление доллара в мире, отвоевал часть потерь и поднялся до 73 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 рубль торгуется в узком диапазоне 73,04-73,07 рублей. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей. Небольшие суммы можно было купить по 3,71 гривны за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Сегодня Министерство финансов провело очередной удачный аукцион по размещению ОВГЗ. Отечественные и зарубежные инвесторы приобрели гривневых ОВГЗ на сумму более 8,3 млрд гривен. Завтра надо будет внести оплату за ценные бумаги. Не исключено, что кто-то из инвесторов станет продавать валюту, чтобы получить необходимую для расчетов с Минфином гривну. Это должно увеличить предложение валюты и поможет компенсировать растущий спрос.

Наличный доллар, который днем продавали по 27,32-27,33 гривен, к вечеру подешевел до 27,28-27,29 гривен в связи с отсутствием должного спроса. Завтра продажи доллара будут стартовать с 27,28 гривен, а к обеду, при удачном стечении обстоятельств, ценник может опуститься еще на 2-3 копейки, а то и больше.

Наличный доллар, который днем продавали по 27,32-27,33 гривен, к вечеру подешевел до 27,28-27,29 гривен в связи с отсутствием должного спроса. Завтра продажи доллара будут стартовать с 27,28 гривен, а к обеду, при удачном стечении обстоятельств, ценник может опуститься еще на 2-3 копейки, а то и больше.

Что касается российского рубля, слабость доллара позволит ему возобновить укрепление. На наличный рубль это мало повлияет; в столице его цена сохранится в районе 3,70-3,75 гривен за 10 рублей.