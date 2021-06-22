Зеленский ратифицировал соглашение по сотрудничеству с США в сфере технологий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о продлении действия соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий, сообщает Деловая столица.

Целью Соглашения является укрепление научно-технических возможностей Украины и США, расширение отношений между научно-техническими сообществами двух стран, а также содействие научно-техническому сотрудничеству в мирных целях.

Согласно документу, ученые и исследователи будут иметь возможности для обмена научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований.

Соглашение будет способствовать развитию прямых контактов и сотрудничества между государственными учреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями Украины и США.