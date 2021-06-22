Данилов прилетел в Одессу на вертолете владельца "Эпицентра"

Стало известно, на каких летательных аппаратах прибыли вчера в Одессу участники полусекретной встречи на британском эсминце HMS Defender D36, в ходе которой был подписан очередной меморандум о развитии украинского флота, сообщает Думская.

Министр по вопросам оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Квин и первый морской лорд Энтони Дэвид Радакин прилетели на правительственном самолете BAe 146 с номером ZE701 (его иногда еще называют «борт №2»).

Что касается украинской стороны, то замминистра обороны Александр Миронюк и секретарь СНБОУ Алексей Данилов, по данным редакции, добрались на частных вертолетах Bell 407 с бортовыми номерами UR-CLM и UR-WAL. Эту информацию — правда неофициально — подтверждают в «Украерорухе».

Согласно данным Государственной авиационной службы Украины, UR-WAL принадлежит днепровскому частному предприятию «Турез» (директор Наталья Курипко, учредитель — ООО «Сангарія» с оффшорными корнями).

Эксплуатантом UR-CLM является киевское ООО «Авіакомпанія «Промінтерсервіс», собственником — еще одна оффшорная фирма Celvinio Trading Limited (Британские Виргинские Острова). На UR-CLM, по данным СМИ, частенько летает народный депутат от «За майбутнє», совладелец сети гипермаркетов «Эпицентр» Александр Герега.

В начале пандемии COVID-19 он попал в громкий скандал: чисто коммерческий груз бизнесмена под видом гуманитарного доставила в Украину знаменитая «Мрія» — самый большой самолет планеты, причем встречал борт лично президент Владимир Зеленский.

Что касается UR-WAL, то в 2016 году он привлек внимание военных и правоохранителей. 29 марта пограничники и радиотехническое подразделение Воздушных сил наблюдали несанкционированный пролет похожей машины возле государственной границы с Республикой Беларусь. На перехват с аэродрома «Васильков» подняли истребитель Миг-29, который, однако, вертушку не нашел. Через некоторое время был потерян и радиолокационный контакт с нарушителем: видимо, он приземлился. Пограничники тогда утверждали, что на борту был номер UR-VAL, хотя в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины таковой отсутствует.

Наземная поисковая группа военных обнаружила в районе потери контакта вертолет Bell-407 UR-WAL. Он стоял на территории ПАО «Дніпронафтопродукт» (входит в бизнес-империю Игоря Коломойского). Однако из-за несовпадения букв расследование застопорилось, или его застопорили сознательно.

Как бы то ни было, полет высокопоставленных чиновников на частных вертолетах должен был стоить недешево. И даже если был проведен соответствующий тендер (в системе Prozorro мы его найти не смогли) и государство заплатило владельцам за чартер, назвать это нормальным нельзя: никакой острой необходимости нанимать частную вертушку, чтобы посетить Одессу, которая находится в пяти часах езды от Киева, нет.

Чтобы прояснить ситуацию, «Думская» готовит запросы в аппарат СНБОУ и Министерство обороны Украины.