Филиппинцы устроили "казнь" конфискованным авто: видео

Власти Филиппин взяла жесткий курс на борьбу с коррупцией и решила уничтожать конфискованные контрабандные машины, независимо от их класса и стоимости. Такая показательная "казнь" дорогих автомобилей 18-ого июня состоялась в двух городах – столице государства Манила и в Кагаян-де-Оро, сообщает Обозреватель.

Видео уничтожения машин премиум-класса, завезенных в страну незаконно, обнародовали на Youtube-канале филиппинской таможни. На кадрах видно, как экскаватор сначала пробивал ковшом дорогие автомобили, а затем безжалостно раздавил их, превращая в груду железа.

Руководило одновременной "казнью" контрабандных автомобилей Таможенное бюро Филиппин (Bureau of Customs PH). Всего было уничтожено 21 машину, среди которых были и Porsche, и Bentley и McLaren. Общая стоимость разбитых автомобилей составила 58,55 млн долларов, отметили таможенники в подписи к видео.