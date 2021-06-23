Налог на недвижимость: кто должен заплатить с 1 июля

В Украине до 1 июля тем, кто владеет квартирами площадью от 60 квадратов и домами от 120 квадратов, придут квитанции-уведомления. С того момента в течение двух месяцев нужно заплатить налог за свою недвижимость, сообщает Обозреватель.

Так, согласно ст. 266 Налогового кодекса Украины, платить нужно за те квадраты, которые превышают указанную выше норму. В этом году размер налога составляет до 70,8 грн за квадрат. К примеру, если вам принадлежит квартира в 100 квадратных метров, заплатить придется 2,8 тыс. грн.

В каком случае не нужно платить?

Если квартира разделена между членами семьи (долевое владение), то на каждого члена семьи будет считаться своя норма в 60 квадратов. Также не нужно платить:

многодетным семьям,

детям-сиротам,

детям-инвалидам,

владельцам детских садов, школ,

религиозным организациям,

участникам ООС и их семьям.

Как накажут, если не заплатить?

Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.