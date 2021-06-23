Теннисистку Ястремскую оправдали в деле о допинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о решении Независимого трибунала ITF снять с нее все обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает Корреспондент.

Теннисистка в Instagram опубликовала пост, в котором прокомментировала свое возвращение в спорт.

"C радостью и облегчением сообщаю вам, что с меня сняли все обвинения. Слушание моего дело состоялось 21 мая, и я наконец-то смогла представить все доказательства Независимому трибуналу. О решении я узнала еще вчера. Трибунал признал, что положительная допинг-проба была вызвана внешним загрязнением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру".