В Ялте ливнями смыло в море нелегальные свалки

В море смыло нелегальные свалки, на которых 7 лет оккупации накапливался строительный мусор и бытовые отходы, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший и. о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море" , - написал он.

Фирсов напомнил о других экологических ЧП, случившихся на полуострове во время оккупации - аварию на заводе "Крымский титан", застройку заповедного Форосского парка.