Курс валют НБУ на 23 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 июня, вырос до уровня 27.30 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп до 32.47 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 37.94 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 15 коп до 29.67 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 7 коп до 7.17 за 1 польский злотый.