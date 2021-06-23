Конгрессмены призывают немедленно дать Украине летальное оружие

Американские конгрессмены от Республиканской партии Майк Роджерс и Майкл Маккол во вторник, 22 июня, обратились к Белому дому с требованием направить Украине военную помощь в виде летального вооружения, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в пресс-службе комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"США не должны ждать, пока Кремль пересечет еще больше "территориальных красных линий" в Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву. Вместо этого администрация должна направить эту помощь в виде летальных вооружений немедленно" , - заявили члены Конгресса.

По их мнению, такой шаг Вашингтона сдержит дальнейшую агрессию со стороны Москвы.

Также Роджерс и Маккол упомянули решение администрации США вывести корабли из Черного моря, отказ вводить санкции против оператора проекта Северный поток-2 и перенос встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за "безрезультатного саммита" США-РФ.