В Закарпатской области откроют пункты массовой вакцинации

В ближайшие выходные 26−27 июня в Закарпатской области будут работать четыре дополнительных центра массовой вакцинации от COVID-19, сообщает Новое время.

Центры заработают в Мукачево, Виноградове, Тячеве и Хусте.

Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:

Мукачево, ул. Ш Августина, 21 (сессионный зал Мукачевского райсовета);

Хуст, ул. Карпатской Сечи, 21 (сессионный зал Хустского райсовета);

Виноградов, пл. Мира, 3 (Виноградовский городской дом культуры);

Тячев, ул. Независимости, 30 (сессионный зал Тячевского районного совета).

В других городах, бывших райцентрах, продолжат свою работу пункты прививок на базе амбулаторий общей практики семейной медицины.

Получить первую дозу прививки смогут не только те, кто записался в листе ожидания через приложение "Дія", а все желающие.