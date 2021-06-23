В Закарпатской области откроют пункты массовой вакцинации
В ближайшие выходные 26−27 июня в Закарпатской области будут работать четыре дополнительных центра массовой вакцинации от COVID-19, сообщает Новое время.
Центры заработают в Мукачево, Виноградове, Тячеве и Хусте.
Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:
- Мукачево, ул. Ш Августина, 21 (сессионный зал Мукачевского райсовета);
- Хуст, ул. Карпатской Сечи, 21 (сессионный зал Хустского райсовета);
- Виноградов, пл. Мира, 3 (Виноградовский городской дом культуры);
- Тячев, ул. Независимости, 30 (сессионный зал Тячевского районного совета).
В других городах, бывших райцентрах, продолжат свою работу пункты прививок на базе амбулаторий общей практики семейной медицины.
Получить первую дозу прививки смогут не только те, кто записался в листе ожидания через приложение "Дія", а все желающие.