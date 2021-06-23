Любопытные еноты: подборка 10 забавных видео с наглыми животными

Любопытные еноты: подборка 10 забавных видео с наглыми животными

Мы знаем, что вам нравится смотреть видео про енотов. Наглости этих милых животных нет предела, но им все прощают – ведь они очень симпатичные, сообщает 24 Канал.

Многие держат енотов дома. Эти любимцы вызывают море положительных эмоций, хотя и требуют немалого ухода и терпения. Еноты часто обманывают котов, моют различные ценные предметы и суют свой нос в каждую щель. Посмотрите на забавные видео с этими животными.

  1. Забавные поступки енотов
  1. Еноты "троллят" котов

  1. Енот ловит раков

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание.

  1. Как живет домашний енот
  1. Смешные еноты
  1. Енот моет посуду
  1. Еще порция забавных животных
  1. Енот-полоскун встречает гостей
  1. Енот-помощник
  1. Енот моет сладкую вату

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