Любопытные еноты: подборка 10 забавных видео с наглыми животными

Мы знаем, что вам нравится смотреть видео про енотов. Наглости этих милых животных нет предела, но им все прощают – ведь они очень симпатичные, сообщает 24 Канал.

Многие держат енотов дома. Эти любимцы вызывают море положительных эмоций, хотя и требуют немалого ухода и терпения. Еноты часто обманывают котов, моют различные ценные предметы и суют свой нос в каждую щель. Посмотрите на забавные видео с этими животными.

Забавные поступки енотов

Еноты "троллят" котов

Енот ловит раков

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание.

Как живет домашний енот

Смешные еноты

Енот моет посуду

Еще порция забавных животных

Енот-полоскун встречает гостей

Енот-помощник