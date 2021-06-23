Франция подверглась сильнейшим стихийным бедствиям
Штормы, которые обрушились на некоторые регионы Франции, вызвали сильнейшие ливни, град и торнадо, пишут иностранные СМИ.
В Сен-Николя-де-Бургей торнадо повредил церковь в деревне Эндр-и-Луар. Упавшие каменные кладки рухнули на автомобили, разбив лобовые стекла.
Кроме того, в стране фиксируют повсеместное затопление дорог. В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии.
Во время урагана было зарегистрировано около 44 000 ударов молнии.
Отметим, что по данным местного агентства новостей, 18-летний юноша во время стихийного бедствия пропал без вести. Пожарным службам пришлось обработать 400 вызовов экстренной помощи.