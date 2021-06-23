Франция подверглась сильнейшим стихийным бедствиям

Штормы, которые обрушились на некоторые регионы Франции, вызвали сильнейшие ливни, град и торнадо, пишут иностранные СМИ.

В Сен-Николя-де-Бургей торнадо повредил церковь в деревне Эндр-и-Луар. Упавшие каменные кладки рухнули на автомобили, разбив лобовые стекла. 

Кроме того, в стране фиксируют повсеместное затопление дорог. В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии.

Во время урагана было зарегистрировано около 44 000 ударов молнии. 

Отметим, что по данным местного агентства новостей, 18-летний юноша во время стихийного бедствия пропал без вести. Пожарным службам пришлось обработать 400 вызовов экстренной помощи.

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