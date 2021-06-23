Франция подверглась сильнейшим стихийным бедствиям

Штормы, которые обрушились на некоторые регионы Франции, вызвали сильнейшие ливни, град и торнадо, пишут иностранные СМИ.

В Сен-Николя-де-Бургей торнадо повредил церковь в деревне Эндр-и-Луар. Упавшие каменные кладки рухнули на автомобили, разбив лобовые стекла.

Кроме того, в стране фиксируют повсеместное затопление дорог. В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии.

???? La puissance du courant est inouïe. Des voitures emportées par les eaux à Reims. #inondations #orages pic.twitter.com/Rey8UKg36w — Damien Canivez (@DCanivez) June 21, 2021

Во время урагана было зарегистрировано около 44 000 ударов молнии.

Отметим, что по данным местного агентства новостей, 18-летний юноша во время стихийного бедствия пропал без вести. Пожарным службам пришлось обработать 400 вызовов экстренной помощи.