Рейс Киев-Ужгород задержали из-за видео нардепа Тищенко

Рейс Киев-Ужгород задержали из-за того, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко не смог записать видео. Об этом, опубликовав ролик журналиста Виталия Глаголы, сообщил политолог Тарас Березовец﻿.

Пассажирам пришлось ждать, пока народный избранник закончит съемки, отмечает источник. Тищенко не смог управиться за несколько дублей.

На видео заметно, как депутат пытается записать сюжет на фоне самолета, но затем запинается и начинает с начала.

О содержании ролика Тищенко и дальнейших мероприятиях, связанных с инцидентом, пока ничего не известно.