Рецепты домашних лимонадов, которые быстро утолят жажду

Рецепты домашних лимонадов, которые быстро утолят жажду

Их время пришло. Время освежающих домашних напитков, в которые вы знаете, что добавлено. Это важно. Любите неповторимый вкус лимона – берите этого цитрусового больше. Но в такие напитки можно добавить клубнику или ежевику, апельсин или имбирь. Домашние лимонады отлично утоляют жажду, сообщает Сегодня.

Домашний лимонад

Ингредиенты

  • 4 лимона
  • 4 лайма
  • 3 апельсина
  • 600 г сахара
  • 3,5 л воды

Способ приготовления

  1. Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками.
  2. Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут.
  3. Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник.
  4. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.
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Ежевичный лимонад с мятой

Ингредиенты

  • 400 г ежевики
  • 120-150 г сахара
  • 2 лимона
  • Горсть листьев мяты (примерно 5 веточек)
  • 150 мл воды для сиропа

Для подачи

  • Минеральная вода
  • Лед
  • Ежевика и лимон

Способ приготовления

  1. Ежевику помыть и измельчить блендером.
  2. Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок.
  3. Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона.
  4. Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.

Апельсиновый лимонад

Ингредиенты

  • 1 чашка лимонного фреша
  • 3 чашки воды
  • 1/2 чашки сахара
  • 2 чашки апельсинового фреша
  • 4 ломтика апельсина толщиной 1 см
  • 4 ломтика лимона толщиной 5 мм
  • Кубики льда

Способ приготовления

  1. В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился.
  2. Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.
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Лимонад с лаймом и мятой

Ингредиенты

  • 3 лимона
  • 1 лайм
  • 5-6 ст. л. сахарной пудры
  • Свежая мята – пучок
  • Питьевая вода
  • Лед

Способ приготовления

  1. Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты.
  2. Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится.
  3. Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту.
  4. Подавайте на стол в стаканах с трубочками.

Клубничный лимонад

Ингредиенты

  • 100 г свежей клубники
  • 2 лимона
  • 1 стакан воды
  • 1-2 ст. л. сахара или по вкусу
  • 3 кубика льда

Способ приготовления

  1. Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь).
  2. Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа.
  3. Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере.
  4. Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.
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Имбирный лимонад классический

Ингредиенты

  • Лимон – 1 шт.
  • Свежий имбирь – 3-4 см
  • Мята – листики с нескольких веточек
  • Мед или сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру.
  2. Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться.
  3. Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.

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