Рецепты домашних лимонадов, которые быстро утолят жажду

Их время пришло. Время освежающих домашних напитков, в которые вы знаете, что добавлено. Это важно. Любите неповторимый вкус лимона – берите этого цитрусового больше. Но в такие напитки можно добавить клубнику или ежевику, апельсин или имбирь. Домашние лимонады отлично утоляют жажду, сообщает Сегодня.

Домашний лимонад

Ингредиенты

4 лимона

4 лайма

3 апельсина

600 г сахара

3,5 л воды

Способ приготовления

Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут. Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.

Ежевичный лимонад с мятой

Ингредиенты

400 г ежевики

120-150 г сахара

2 лимона

Горсть листьев мяты (примерно 5 веточек)

150 мл воды для сиропа

Для подачи

Минеральная вода

Лед

Ежевика и лимон

Способ приготовления

Ежевику помыть и измельчить блендером. Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок. Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона. Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.

Апельсиновый лимонад

Ингредиенты

1 чашка лимонного фреша

3 чашки воды

1/2 чашки сахара

2 чашки апельсинового фреша

4 ломтика апельсина толщиной 1 см

4 ломтика лимона толщиной 5 мм

Кубики льда

Способ приготовления

В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился. Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.

Лимонад с лаймом и мятой

Ингредиенты

3 лимона

1 лайм

5-6 ст. л. сахарной пудры

Свежая мята – пучок

Питьевая вода

Лед

Способ приготовления

Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты. Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится. Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту. Подавайте на стол в стаканах с трубочками.

Клубничный лимонад

Ингредиенты

100 г свежей клубники

2 лимона

1 стакан воды

1-2 ст. л. сахара или по вкусу

3 кубика льда

Способ приготовления

Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь). Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа. Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере. Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.

Имбирный лимонад классический

Ингредиенты

Лимон – 1 шт.

Свежий имбирь – 3-4 см

Мята – листики с нескольких веточек

Мед или сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления