В Беларуси "нашли" доказательства того, что США готовили госпереворот

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что его ведомство нашло неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к подготовке переворота в республике, сообщает Страна.ua.

Кроме того, Хренин во время выступления на Московской международной конференции назвал свою страну "плацдармом в борьбе за богатства России" .

17 апреля президент Беларуси Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов группы, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

В СМИ республике в покушении обвинили советника президента США Майкла Карпентера.

В российской ФСБ заявили, что речь шла не только об убийстве Лукашенко, но и подготовке государственного переворота в Беларуси на 9 мая. При этом сам Лукашенко заявил, что покушение на него было организовано на уровне высшего политического руководства США, а задача эта была поставлена американским спецслужбам.