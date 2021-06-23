Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 31 августа 2021 года, сообщает Экономическая правда.

"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года" , - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до ​​31 августа 2021 года включительно", - пояснили в пресс-службе.