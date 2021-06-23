ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг

ПриватБанк повысил комиссии на оплату услуг и товаров через Приват24: вместо 1 грн придется платить 0,5% от суммы. Сейчас такое новшество внедрили в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а до конца года распространят по всей стране, сообщает Обозреватель.

"Прошлый тариф он был, можно сказать, акционным. Мы будем следить за ситуацией на рынке. Наша задача, чтобы тариф был конкурентоспособным и доступным для клиентов. Постепенно, до конца года, новый тариф распространится по всей стране" , – рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Также он отметил: речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнесу с помощью Приват24. То есть если вы хотите перевести деньги со своей карты на другую карту физического лица, новые правила вас не коснуться.

Отметим, с 1 июня "Приват" также отменил начисление процентов на остаток собственных средств на карте "Универсальная" (ставка была на уровне 4%). Вместо этого в банке предложили использовать депозитные программы.

В случае с переводами, зависимо от суммы, как говорит Серга, новая комиссия может оказаться даже более выгодной. В целом же большинство банков уже перешло на комиссию в процентах от суммы платежа, оставлять фиксированный платеж банку невыгодно.