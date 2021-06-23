В ОП практически определились с новым пресс-секретарем Зеленского

В Офисе президента практически определились с кандидатурой пресс-секретаря главы государства. Выбирают из двух кандидатур, сообщает “Бабель”﻿.

По информации источника, на должность претендуют ведущий телеканала “Украина 24” Сергей Никифоров и бывший журналист и эксперт по коммуникации Александр Бондаренко.

Решение должны принять в течение нескольких дней.

Один из информаторов издания считает, что новым пресс-секретарем Зеленского все-таки станет Никифоров.