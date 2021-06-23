Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП на 2021 год

Кабинет министров сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне более 4%. Ситуация улучшается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.