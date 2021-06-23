В Раде призвали полностью разорвать отношения с режимом Лукашенко
В Раде зарегистрировали постановление от межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" насчет полного прекращения дипломатических отношений с режимом Лукашенко, написал в личном Telegram-канале нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
Депутат считает, что Украина должна полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко и официально не признавать его президентом Беларуси.
"Диктатор Лукашенко допустил так называемую "генпрокуратуру "ЛНР" провести допрос политзаключенного Романа Протасевича. Де-факто это означает признание этих "республик" и сотрудничество с террористами. Как глава МФО "За демократическую Беларусь" считаю это абсолютно незаконным", – пишет Гончаренко.
В постановлении депутаты требуют:
- полного прекращения дипломатических отношений с Беларусью;
- не признавать Лукашенко президентом Беларуси на официальном уровне;
- предложить белорусам разную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима.