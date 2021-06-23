В Раде призвали полностью разорвать отношения с режимом Лукашенко

В Раде зарегистрировали постановление от межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" насчет полного прекращения дипломатических отношений с режимом Лукашенко, написал в личном Telegram-канале нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Депутат считает, что Украина должна полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко и официально не признавать его президентом Беларуси.

"Диктатор Лукашенко допустил так называемую "генпрокуратуру "ЛНР" провести допрос политзаключенного Романа Протасевича. Де-факто это означает признание этих "республик" и сотрудничество с террористами. Как глава МФО "За демократическую Беларусь" считаю это абсолютно незаконным", – пишет Гончаренко.

В постановлении депутаты требуют: