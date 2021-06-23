Специалист рассказал как защитить волосы от эко-стресса

Что такое эко-стресс? Этот термин означает, что организм чутко реагирует на негативные факторы окружающей среды, вследствие чего его состояние ухудшается. Это напрямую отражается на самочувствии и внешности, сообщает GreenPost.

Волосы едва ли не первыми ощущают на себе любые перемены климата, поэтому им нужна особая защита и комплексные процедуры.

Как правильно ухаживать за локонами

Лето – особо тяжелое время года для шевелюры, когда на нее воздействуют палящее солнце, сильный ветер и соленая вода. Однако подобный экологический стресс локоны испытывают не только в летние месяцы, но и круглый год. Зимой им вредят морозы, осенью и весной не хватает многих микроэлементов, а воздух в больших городах практически всегда слишком загрязнен.

Хорошая защита для волос нужна всем городским жителям. Если не придерживаться правил ухода, пряди станут тусклыми, сухими; кончики будут сечься, а корни – быстрее пачкаться. Это не даст отрастить длинные, густые и сияющие локоны.

Первое правило заботы о волосах в любое время года – защищать их от агрессивных внешних факторов. Жарким летним днем их, как и кожу, необходимо прятать от солнца. Без головного убора не обойтись, как и без термозащитного спрея или пенки, которые позволят уложить пряди горячими щипцами и феном без вреда для них.

Кожа головы нуждается в тщательном очищении. Минимальный набор для очищения, увлажнения и питания кожи головы – это шампунь, кондиционер, маска. Не будут лишними и дополнительные средства: спрей для легкого расчесывания, масло для кончиков, всевозможные эмульсии и так далее. Чтобы локоны были здоровыми, важно подобрать хорошую косметику. Для этого требуется определить их тип.

Обычно кончики более сухие, чем длина. Для наиболее точного определения свойств волос важно обращать внимание на кожу головы и корни. Жирному типу необходим шампунь с повышенными очищающими свойствами, сухому – с увлажняющими. Также стоит учитывать, что тип шевелюры иногда меняется. На это влияет рацион питания, общее состояние организма и даже смена сезона. Летом кожа головы может быть нормальной, а в зимнее время пересыхать.

Питание напрямую влияет на то, как волосы противостоят стрессу. В меню должны присутствовать витамины группы В и полиненасыщенные кислоты омега-3 Они содержатся в рыбе, говяжьей печени, яйцах, молочной продукции, орехах и бобовых.