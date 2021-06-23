Межбанк: спекулянты перешли от покупок к продажам

Вчерашний выход Национального банка на межбанковский валютный рынок﻿ с интервенцией на продажу валюты по цене 27,41 гривен «успокоил» спекулянтов, и сегодня с утра они перешли от покупок к продажам.

Также валюту сегодня продавали инвесторы, которые вчера приобрели ОВГЗ на аукционе Министерства финансов. Общие усилия привели к снижению котировок до 27,205 гривен на покупке и 27,255 гривен на продаже. Затем спекулянты начали фиксацию прибыли, и снижение прекратилось, а после обеда цифры вновь поползли вверх.

Вслед за безналичным опустился и наличный доллар. Утром в столице наличного «американца» продавали по 27,30-27,32 гривен, а уже к обеду ценник опустили до 27,25-27,26 гривен. Впрочем, послеобеденный разворот вверх на межбанке с большой долей вероятности не позволит дальше снижаться наличному «американцу»; к вечеру в этом случае цифры могут опять уйти к утренним значениям.

Евро на FOREX после вчерашнего роста до 1,1952 доллара сегодня опустился до отметки 1,1910 доллара, но затем снова начал «карабкаться в горы». Наличный евро немного подешевел : утром его продавали по 32,58-32,60 гривен, в обед – по 32,55-32,56 гривен.

Российский рубль в первой половине дня укрепился с 73 до 72,55 рублей за доллар, чутко улавливая настроения на мировых рынках и мгновенно реагируя на поведение американского доллара, который вновь падает. Колебания рубля в мире почти не отражаются на его наличном курсе: как и на предыдущей неделе, его продают по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Разве что пропали предложения по 3,71: сегодня там, где они были, уже подняли ценник.