Украина отреагировала на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Министр иностранных дел Украины, комментируя предупредительный огонь со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, подчеркнул необходимость качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце "Defender" Королевского Военно-морского флота Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду.