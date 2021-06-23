В ЕС одобрили секторальные санкции против Беларуси

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что 23 июня, Евросоюз одобрил введение секторальных санкций против Беларуси. Официальный документ будет обнародован завтра, сообщает Слово и дело.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Так называемая письменная процедура начинается в ближайшее время и должна быть завершена завтра. Это означает, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра поздно вечером", - отметил он.