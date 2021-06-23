Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям первый квартал 2021 года. Расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 39,5%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 18,0%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,5% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 7,9%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 4,5%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,4%, на "Отдых и культуру" - 3,0%, на "Связь" - 2,5%, на "Рестораны и отели" - 2,3%, на "Образование" - 1,5%, на "Разные товары и услуги" - 3,8%.