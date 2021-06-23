В Раде раскритиковали закон о похищение ребенка одним из родителей

В Верховной раде раскритиковали законопроект №5549, который предусматривает шесть лет тюрьмы за похищение ребенка одним из родителей. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует вернуть его на доработку авторам, сообщает РБК-Украина.

"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде вернуть на доработку субъекту права законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за похищение ребенка одним из родителей №5549" , - информируют в Раде.

Члены комитета согласились, что необходимо усилить ответственность за самовольное изменение места жительства ребенка. Указано, что такие случаи становятся массовыми, в том числе с использованием силы к ребенку и даже привлечением охранных фирм. Они вызваны тем, что самовольное изменение места жительства ребенка на другое место может предоставлять преимущества одному из родителей при рассмотрении судебных споров по определению места его проживания.

"С другой стороны, во многих случаях самовольное изменение места жительства ребенка вызвано препятствием того из родителей, который проживает вместе с ребенком, общению ребенка с другим родителем, а также его уверенностью (возможно, необоснованной), о существовании угрозы жизни и здоровью ребенку в семье родителя, проживающего вместе с ребенком, или небрежного отношения к ребенку" , - говорится в сообщении.

Нардепы подчеркнули, что необходимо создать четкий и быстрый механизм определения места жительства ребенка и общения с другим родителем, а также механизм реагирования на обращение родителя, проживающего отдельно, о существовании угрозы жизни и здоровью ребенка в семье родителя, с которым он живет.

"Члены комитета считают, что введение лишения свободы до шести лет не будет отвечать интересам ребенка, поскольку лишит его возможности общения с другим родителем, в том числе материальной поддержки с его стороны, что может привести к буллингу со стороны сверстников из-за осуждения родителя к лишению свободы" , - указано в сообщении.

Парламентарии считают целесообразным изменение в статью 382 Уголовного кодекса об особенностях ответственности за неисполнение судебного решения об определении места жительства ребенка.